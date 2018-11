Dorinel Munteanu a criticat conducerea FRF, staff-ul echipei naţionale dar şi jucătorii convocaţi de Cosmin Contra, pentru reacţia survenită după finalul Ligii Naţiunilor. Chiar dacă am picat în urna a patra pentru tragerea la sorţi a preliminariilor EURO 2020, toţi cei din jurul echipei naţionale sunt optimişti în vederea meciurilor de calificare.

"Sincer, nu am văzut absolut nimic. Adică cu ce am început, cu aia am terminat. Chiar dacă am câştigat două jocuri cu Lituania şi unul cu Muntenegru, din punctul meu de vedere, nu s-a văzut o creştere. Discutăm de perioada lui Cosmin Contra, de la preluarea echipei până în momentul de faţă. Am obţinut... citeste mai mult