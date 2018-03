Un nou val de artiști la festivalul Untold

The Chainsmokers vin pentru prima dată în România, la Untold! Jason Derulo, legendarul Tiesto, Don Diablo, Tujamo, Kshmr, Fedde Le Grand, Danny Avila, Will Sparks, The Asteroids Galaxy Tour, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Seth Troxler, Borgore și The Glitch Mob completează line-up-ul Untold 2018.

