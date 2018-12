Video Un nou atentat terorist in Turcia, soldat cu cel putin 30 de morti si peste 90 de raniti la o nunta Un nou atac terorist loveste Turcia, in urma caruia cel putin 30 de persoane si-au pierdut viata si alte 94 au fost ranite in urma exploziei la o...

9am, 21 August 2016