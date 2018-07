Are 21 de ani, este din Piteşti şi are cancer De un mai bine de un an, Eduard Nonu luptă cu radioterapiile, regimurile, chimoterapiile. E slăbit fizic şi psihic. Părin ţii lui sunt la limita puterilor, atât financiar, cât si sufleteşte. Pentru că nu...

Evenimentul Zilei, 4 August 2012