Un nou transfer la FCSB

FCSB a anunțat că Valerică Găman (29 de ani) a semnat un contract valabil două sezoane și urmează să se alăture în cel mai scurt timp lotului lui Nicolae Dică, unde va purta tricoul cu numărul 25.

"Sunt foarte bucuros pentru faptul că am ajuns la cea mai bună echipă din România, care an de an joacă în cupele europene și este singura calificată în primăvara europeană. Îmi doresc să fiu sănătors și să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele", a declarat Găman pentru site-ul oficial al... citeste mai mult