Presedintele Iuliu Muresan a spus, marti, intr-o emisiune televizata ca liderul din Liga 1 Betano va mai efectua cel putin un transfer in aceasta iarna. “Vom mai face transferuri in aceasta iarna si pot sa spun ca va mai veni un strain, pe 12 ianuarie, direct in cantonament”, a spus Muresan la postul Pro X. Cei de la CFR Cluj nu si-au luat gandul de la Alexandru Ionita II, dar Muresan spune ca nu s-a ajuns la un numitor comun cu Astra pentru suma de transfer. “Avem buget si pentru transferul lui Ionita, dar... citeste mai mult