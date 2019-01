Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a susținut, în direct, la televizor, că a mințit în declarațiile de la Parchetul General în legătură cu protestul din 10 august 2018.

''E o golănie. M-am dus la ședință, dar nu am fost lăsat să intru. M-a întrebat cineva cine sunt, la intrare. I-am zis că am avut invitație, nu m-a lăsat. M-am întors și am plecat. E o execuție de tip mafiot, fără a putea spune ce am de spus. După 30 ianuarie este momentul când lumea va afla adevărul. Recunosc că am mințit la Parchet și mă pun la dispoziția... citeste mai mult