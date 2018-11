Mauricio Pochettino a refuzat 17.2 milioane de euro pe an de la Real Madrid şi rămâne antrenorul lui Tottenham. Este al doilea refuz pe care-l primeşte Florentino Perez, după Michael Laudrup a refuzat şi el oferta campioanei Europei.

Conform cotidianului The Sun, Pochettino a răspuns cu un „nu” răspicat ofertei ameţitoare făcute de Real Madrid. Jurnaliştii englezi susţin că antrenorului argentinian i s-a propus sum ade 17.2 milioane de euro pe sezon, dar acesta a refuzat.

Ursa citată susţine că Pochettino a ales să se dea la o parte din cauza instabilităţii de la Real Madrid şi, în plus, nu ar fi văzut potenţialul clubului.

