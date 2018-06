Un nou record al indicelui ROBOR Valoarea la trei luni a ajuns la 3,09 %

Indicele ROBOR atinge azi un nou record, ceea ce înseamnă încă o creștere a ratelor pentru românii care s-au împrumutat în lei. Indicele ROBOR la trei luni, cel în funcție de care băncile calculează dobânzile, a ajuns la 3,09 la sută. Este cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Robor 22 iunie 2018 Indicele ROBOR la trei luni a urcat vineri cu 0,14 puncte procentuale pe piaţa interbancară la nivelul de 3,09% pe an, de la 2,95% cât era joi.

O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost înregistrată pe 30 septembrie 2014, respectiv 3,10% pe an.

Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, 22 iunie 2017,... citeste mai mult

azi, 11:28 in Actualitate, Vizualizari: 30 , Sursa: TVR in