Muzeul „Vasile Pârvan” are deosebita bucurie de a organiza o nouã întâlnite cu membrii Fundatiei Culturale „Remember Enescu”, colaboratori vechi si statornici ai institutiei bârlãdene, duminicã, 18 martie, ora 11.00, la Pavilionul Expozitional „Marcel Guguianu”, din str. Transilvaniei 4 – 6.

De multi ani, distinsa profesoarã Mihaele Tomescu reuseste sã adune, in jurul sãu si al muzicii, pe cei mai talentati tineri muzicieni din Romania. Si de aceastã datã, publicul va putea asculta, in recital, atat tineri aflati la inceput de drum, cat si studenti cu o vastã experientã muzicalã, obtinutã in urma participãrii la numeroase concerte, recitaluri si... citeste mai mult