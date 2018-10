Noul număr al revistei “Curierul ucrainean” este dedicat Zilei Independenţei Ucrainei. Editorialul semnat de Ion Robciuc face referire la liderii internaţionali care au salutat Ziua Independenţei Ucrainei. Sub genericul “Un gând bun pentru Ucraina, de ziua ei”, sunt scrise mai multe articole menite să evidenţieze cum a fost marcată această sărbătoare în diferite regiuni din ţară. În actualul număr, puteţi citi şi despre o incursiune “pe meleaguri şevcenkiene”, adică tocmai la Lavra Pecerska, Kiev. Cum a fost începutul de an şcolar în comunităţile ucrainene aflaţi din aceeaşi publicaţie. Un articol scris de ing. Ştefan Buciuta are în prim-plan şi o monografie despre... citeste mai mult