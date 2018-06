Cosmin Contra (42 de ani) e un selecţioner fericit. Marţi seară, România a terminat cu o victorie seria amicalelor jucate înaintea Ligii Naţiunilor, 2-0 cu Finlanda la Ploieşti, iar fostul fundaş dreapta a avut discursul unui antrenor care a văzut pe teren cam tot ce-şi dorea. Evidenţiaţii? Budescu şi Deac, autor a două goluri în "dubla" amicală cu Chile şi Finlanda.

"O seară specială. Am câştigat cu Chile, am spus că nu sunt mulţumit, dar a fost o victorie importantă, pentru că încrederea băieţilor e din ce în ce mai mare. Am făcut un meci mai bun decât cu Chile, atât defensiv, cât şi ofensiv. M-a bucurat atitudinea lor, nu e uşor într-o perioadă în care...