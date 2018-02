„Începând cu data de 9 februarie, 80-90 Gastropub&More îşi închide porţile definitiv. Vă mulţumim tuturor celor care ne-aţi trecut pragul şi ne cerem scuze dacă nu ne-am ridicat întotdeauna la nivelul aşteptărilor voastre; cine ştie, poate într-o bună zi '80-'90 Gastropub & More va exista din nou. De asemenea, dorim să mulţumim în mod special guvernării PSD pentru modul în care reuşeşte să transforme mediul de afaceri într-un coşmar perfect. Felicitări!“, era mesajul postat de proprietarul localului '80-'90 Gastropub & More, Cosmin Andrei Antohi, pe Facebook (foto mai jos).

Tema localului erau anii 80-90, o „plimbare“ în copilărie.

„'80-'90 Gastropub & More îşi propune... citeste mai mult

azi, 19:48 in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Adevarul in