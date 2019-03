Un nou joc amical pentru fotbalistele junioare

„Am disputat un joc de pregătire în compania echipei Vest Sport Academy din Timișoara. Au evoluat la noi fete născute în anul 2006 și mai mici și consider că acest test a fost unul util pentru noi. Rezultatul a fost nefavorabil, am pierdut cu scorul de 2-0, însă grupa noastră este abia la început. Nu ne interesează deocamdată rezultatele, noi ne dorim să aducem cât mai multe fete la echipă de această vârstă. Pe junioarele născute în anii 2003 și 2004 am încercat să le promovăm la echipa de senioare. Nouă dintre fete fac parte deja din lotul echipei mari și sperăm să facă față în Liga a II-a. Pentru această grupă mică selecționăm în continuare fete și... citeste mai mult

