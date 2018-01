Un nou incendiu a cuprins marţi un imobil din cartierul Bronx din New York, fiind rănite 23 de persoane, dintre care nouă copii, la numai câteva zile după incendiul ce s-a soldat cu 12 morţi în acelaşi cartier din oraşul american, relatează AFP.

Nou incendiu in Bronx ''La sosirea lor, brigăzile noastre s-au aflat în faţa unui incendiu puternic. Au fost salvate numeroase persoane la locul incendiului de către pompieri'', a declarat şeful pompierilor din New York, Daniel Nigro, într-o conferinţă de presă.

Patru persoane sunt grav rănite şi viaţa lor este în pericol, a precizat pentru AFP un... citeste mai mult

acum 25 min. in Externe, Vizualizari: 19 , Sursa: TVR in