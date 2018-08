Un nou gol marcat de Laura Rus

„Sunt foarte bucuroasă chiar dacă am punctat doar în amicale. Mă simt bine la Verona și, cu fiecare zi petrecută aici, îmi dau seama că am făcut cea mai bună alegere atunci când am decis să vin aici. Oamenii de aici se implică extraordinar. Toate promisiunile făcute de oficialii clubului atunci când am decis să vin aici, toate planurile prezentate încep să prindă contur. Avem terenul nostru de antrenament, vestiarul nostru, avem doi preparatori fizici care știu meserie, avem tot ce ne trebuie pentru marea performanță”, a spus, pentru frf.ro, Laura Rus, care s-a transferat în acest... citeste mai mult

