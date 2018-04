Dan Petrescu ar putea pleca de la CFR Cluj, deşi şefii neagă aceste zvonuri, iar conducătorii clubului din Gruia au pregătit şi un înlocuitor pe măsură. Este vorba despre Marius Şumudică, antrenorul turcilor de la Kayserispor, care a fost dorit şi de patronul FCSB, Gigi Becali, la finalul sezonului trecut. Şumudică este cunoscut ca un anti-stelist convins.

Şumudică se află la Kayserispor din vara anului trecut şi are contract cu turcii până în 2019. Tehnicianul are un salariu de 400.000 de euro, identic cu cel pe care îl are şi Petrescu la CFR. DigiSport scrie că...