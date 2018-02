Exista multe motive pentru care oamenii beau cafea. Pentru multi, este bautura lor energizanta preferata.

Cafeaua este de asemenea buna pentru creier, in mod particular pentru memorie deoarece ajuta la prevenirea dementiei. Cu cat apar mai multe studii, poti adauga si fericirea ca unul din efectele cafelei, scrie Lyla.ro.

Conform unui studiu, cafeaua poate face oamenii sa devina mai pozitivi. Studiul a observat legatura dintre cafeina si rata mai mica de suicid. Pentru a profita de acest beneficiu trebuie sa bei 2-4 cani de cafea in fiecare zi. De asemenea poti... citeste mai mult