Echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanţa a realizat a opta victorie în 12 etape în seria A din Divizia A, 36-29 (19-11) pe litoral cu ACS UAIC CNOT Iaşi, însă antrenorul principal al formaţiei gazdă, Ionuţ Puşcaşu, a avut şi un motiv de nemulţumire, legat de numărul de goluri primite de formaţia sa.



„E o victorie pe care o aşteptam. Ne nemulţumeşte un singur lucru, că am luat destul de multe goluri, 29. Sunt convins că fetele noastre au abordat meciul cam relaxate şi de aceea golurile multe primite. Am ratat mult şi am primit goluri foarte uşoare. Au fost două reprize cu fluctuaţii, dar am văzut unde sunt...