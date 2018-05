Un nou concurs reușit pentru Loga Dance School

Loga Dance School a participat sambata, 26 mai 2018, la Cupa FEE-LING, concurs national organizat la Oradea, unde au participat peste 200 de perechi de dansatori din toata tara.

Sportivii scolii de dans au obtinut in total 9 medalii, 4 pe podium si 5 pe locurile 5, 6 si 7.

Sportivii satmareni au concurat in clasele Precompetitional, E, D si Open Basic.

La acest concurs, cel mai bun rezultat, locul 1, a fost obtinut de perechea Varga Chriss si Polak Hanna, ei au concurat in clasa E 12-13 ani, si perechea Makara Daniel & Puscas Julia , ei au concurat in clasa Open basic... citeste mai mult