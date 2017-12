Desi viata are un singur început si un singur sfârsit, pentru cã tot timpul începuturile sunt pline de sperantã, de optimism si energie, îmi place sã fac din fiecare ianuarie un nou start. Tot timpul însã cred cã e bine sã ne uitãm la faptele noastre trecute ca sã ne putem adapta obiectivele de început de an la ceea ce putem realiza de fapt.

Am citit la un prieten odatã un citat de care îmi amintesc uneori: “viata necercetatã nu meritã trãitã”. Cred cã poate fi interpretat si în sensul în care din când în când sã analizezi ce ai fãcut, dar si cã e bine sã explorezi, sã-ti testezi limitele si în permanentã sã-ti doresti mai mult de la tine si sã-ti doresti sã... citeste mai mult