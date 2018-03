Un nou aeroport va fi deschis in Romania Dupa o pauza de 5 ani, se reiau lucrarile la viitorul Aeroport International Brasov- Ghimbav. Santierul s-ar putea redeschide in aprilie, iar aeroportul ar trebui sa fie gata in 2020.

Pentru lucrarile ce vor incepe la sfarsitul lunii aprilie, Consiliul Judetean deja a pregatit o licitatie. Lucrarile vor incepe cu 5 obiective noi. Primul obiectiv este constructia unei cai de rulare, care va face legatura intre pista si parcarea avioanelor. Aceasta ar trebui sa aibe o lungime de 200 de metri si o latime de 23 de metri. Un alt obiectiv este sistemul de iluminare... citeste mai mult

