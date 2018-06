Cercetătorii care au elaborat studiul afirmă că sunt dovezi care să susţină faptul că vitamina D are un rol de protecţie în faţa acestui tip de cancer, al treilea cel mai comun din SUA şi care face în această ţară circa 50.000 de victime, în fiecare an.

Cercetarea, publicată în „Journal of the National Cancer Institute“, a fost condusă de oameni de ştiinţă de la Naţional Cancer Institute, American Cancer Society, Universitatea Harvard şi alte 20 de centre medicale şi organizaţii din întreaga lume.

Aceştia au ajuns la concluzia că un nivel „optimal" din această vitamină care să ofere protecţie faţă de...

