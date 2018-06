Accidentul vascular este una dintre cele mai frecvente cauze ale mortalității în lume.

AVC-ul se instaleaza cu o durere intensa de cap, urmata de ameteli intense, greturi si chiar varsaturi.

In conditiile in care aceste simptome sunt asociate de multe ori cu alte boli si nu cu unele neurologice in cazul, in care mai apar si urmatoarele stari este indicat de mers la doctor.

Halucinatiile reprezinta si ele semne ale unei probleme neurologice. Halucinatia este o tulburare psihica potrivit careia o persoana percepe evenimente sau lucruri care nu exista, iar... citeste mai mult