Un motociclist și-a pierdut viața pe o șosea din Cluj

Un bărbat de 70 de ani, care conducea o motocicletă, a murit în urma unui accident care a avut loc pe o șosea din Cluj.

Se pare că într-o curbă foarte periculoasă, bărbatul a pierdut controlul motocicletei și a ajuns pe celălalt sens, intrând într-o mașină.

“M-a depășit motocicleta cu viteză și cred că a pierdut controlul. Am văzut că Polo-ul vine tot de-o roată, am crezut că a făcut explozie. Când ne-am oprit am văzut că era deja sub mașină, era mort. A intrat cu viteză mare în curbă, a acroșat Polo-ul acela roșu și a ricoșat. Zice domnu’ că nu a avut ce să facă”, povestește un martor, potrivit știrileprotv.

