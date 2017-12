Un mort si opt raniti intr-un accident in Mehedinti Un om a murit si alti opt au fost raniti in urma unui accident petrecut pe DN56A, pe raza localitatii Hinova, din Mehedinti. Foto: Automarket.ro Social Potrivit primelor informatii doi dintre raniti sunt in stare grava, iar trei victime sunt incarcerate.

In accident au fost implicate o duba si doua masini, potrivit Digi24.ro.

La fata locului s-au deplasat opt echipaje SMURD si o ambulanta.

In prezent, circulatia este blocata.

in Social