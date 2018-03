Cu toate acestea, pentru Bridget Malcolm, în vârstă de 26 de ani, obţinerea trupului perfect de model nu a reprezentat niciun avantaj, ceea ce a determinat-o pe tânăra de origine australiană să renunţe la dietele stricte, potrivit The Independent. „În luna august a acestui an mi-am făcut o promisiune. A venit timpul să fac pace cu trupul meu. Practic, nu am mai vrut nici un punct de referinţă din momentele în care eram eram mai slabă sau mai grasă“ a adăugat modelul, menţionând că şi-a şters toate fotografiile făcute din sala de gimnastică şi postate anterior pe contul său din reţeaua socială.

