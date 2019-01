Are 34 de ani, este model si s-a nascut in Argentina. Formele ei generoase au ajutat-o sa devina celebra si in Statele Unite ale Americii, unde paparazzi o urmaresc mai ales cand marcheaza iesiri la plaja. Karina Jelinek a bifat inca o aparitie...

AcasaTV, 10 Septembrie 2015