Un minor de 11 ani a fost implicat in furtul a 500 kg de lucerna

La data de 14.05.2018, in jurul orei 22:30, politisti din cadrul Politiei Orasului Faurei i-au depistat in flagrant pe un minor de 11 ani, un tanar de 18 ani si un barbat de 36, toti din orasul Faurei, care au sustras, cu un atelaj hipo, 500 kg de lucerna uscata de pe o sola, situata in extravilanul localitatii.

In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca aceasta ii apartine unui barbat, in varsta de 37 de ani.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru furt calificat.

