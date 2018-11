Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a anunţat astăzi că demisionează din funcţie, chiar înaintea şedinţei Comitetului Executiv al PSD, şedinţă la care urma să se dicute chiar o remaniere guvernamentală.

„Am prezentat mulțumiri doamnei prim-ministru, colegilor, domnului Dragnea pentru încrederea pe care mi-au acordat-o în două rânduri ca ministrul al Economiei și ca ministrul al Apărării, am încercat să fac un mandat cât mai bun și sper că nu am înșelat încrederea nimănui. Pe de altă parte am făcut o analiză foarte serioasă.

Am văzut ce s-a întâmplat în ultimele luni și am considerat că pot să merg la echipă, în...