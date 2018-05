Un militar de 24 de ani s-a inecat in mare, la Constanta Un militar in varsta de 24 de ani din judetul Arges s-a inecat in mare in municipiul Constanta.

