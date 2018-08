Potrivit ediţiei irlandeze a The Independent, literele datează de la începutul anilor 40 şi au fost folosite drept marcaje pentru piloţi în timpul războiului. RTE afirmă că astfel de mesaje erau relativ frecvente în jurul coastei de vest a ţării, şi servea drept mijloc de a avertiza atât piloţii Aliaţi cât şi pe cei germani că zburau peste o ţară neutră.

Într-un mesajl postat pe Twitter, An Garda Siochana, grupul care a postat iniţial cele două imagini comparative, a precizat că mesajul reprezintă o noutate pentru ei.

The Independent mai notează că luna trecută incendiul din Bray Head a răcut ravagii într-un oraş aflat la sud de Dublin şi că mai multe familii au fost evacuate.... citeste mai mult

azi, 06:55 in Externe, Vizualizari: 35 , Sursa: Adevarul in