Angel Diaz este un tânăr de 32 de ani care a ajuns să cântărească, la un moment dat, 183 de kilograme.

Într-o zi, însă, tânărul a decis să îşi schimbe viaţa, după ce un prieten l-a întrebat, pe un grup comun, în care erau şi alţi prieteni, dacă nu a luat în considerare o procedură de micşorare a stomacului.

Diaz nu a apelat la o operaţie de reducere a stomacului, dar a pus un pariu cu prietenul respectiv că va slăbi într-un an până la 100 de kilograme.

Angel Diaz a început să mănânce legume şi alte alimente sănătoase. După un an, Diaz a ajuns să cântărească cu 85 de kilograme mai puţin.

Tânărul mai are de slăbit 10 kilograme pentru a-şi atinge obiectivul de 90 de

