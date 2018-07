Juniorii de la CFR nu au rival in campionat In etapa a IV-a din Campionatul National, pe teren propriu, elevii lui Remus Antimirescu si Giorge Covasala au obtinut un nou succes în fata echipelor ICMRS Galati si CS Vladeni Plus. Cu o echipa extrem de...

Buna ziua Iasi, 9 Februarie 2012