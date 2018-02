Newsletter Eşti curios de ceea ce se întâmplă în lumea auto? Îţi trimitem ştirile zilei direct pe e-mail. Mercedes-Maybach G650 Landaulet a fost prezentat în premieră la începutul anului trecut. Primul SUV Mercedes pe care apare inscripția Maybach face parte dintr-o ediție limitată la 99 de exemplare, iar unul dintre acestea poate fi admirat în cadrul galeriei Țiriac Collection.

Sub capotă, Mercedes-Maybach G650 Landaulet are un V12 biturbo de 6.0 litri care produce 630 de cai putere și 1.000 Nm. Exemplarul expus în cadrul galeriei este vopsit în nuanța Designo White 2 Bright și are un plafon negru, iar logo-ul Maybach,... citeste mai mult

