Un membru al trupei Iris a fost diagnosticat cu cancer

Nuțu Olteanu, unul dintre membrii trupei Iris, este grav bolnav si a fost inlocuit din ultimele concerte ale trupei, scrie România TV.



Reprezentantii Iris au facut si un anunt oficial pe pagina lor de socializare. "Cu parere de rau va anuntam ca prietenul, colegul nostru si unul din fondatorii IRIS, Nutu Olteanu, nu va putea fi alaturi de noi in acest moment important al povestii IRIS, concertul din deschiderea Foreigner, dar nici in concertele din urmatoarea perioada. El se afla in... citeste mai mult