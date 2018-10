Camille Lagier, în vârstă de 29 de ani, a stat trei săptămâni înfășurată în bandaje, după ce a făcut injecții cu penicilină pentru a trata o amigdalită.

După tratament, Camille s-a trezit cu o necroliză toxică epidermală care i-a ars 90 la sută din suprafața pielii.

Părinții au dus-o la spital după cinci zile de la apariția primelor simptome.

„Medicamentul care mi-a dat TEN (necroliză toxică epidermală) a fost penicilina, pe care am început să o iau în a doua săptămână a lunii septembrie, pentru că am avut amigdalită. Am luat