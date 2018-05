Un medic rezident clujean, în vârstă de 27 de ani, a fost voluntar timp de trei săptămâni într-un spital din Irak, unde a tratat refugiaţii din Mossul, răniţi de gloanţe sau explozii. Experienţa l-a marcat şi l-a făcut să îşi schimbe percepţia asupra vieţii.

”Am avut parte în Irak de cazuri cu care nu te întâlneşti deloc acasă. Am tratat arsuri după explozii, pacienţi împuşcaţi, cu diverse traumatisme şi fracturi după explozii, tumori cutanate. În unele cazuri am pus diagnostice diverse, inclusiv cancer, dar am efectuat şi mici... citeste mai mult