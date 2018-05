Un medic din Mioveni e aşteptat de 40 de zile de pacienţi, la cabinet. Bărbatul a postat pe contul de socializare un mesaj care a creat o adevărată isterie în mediul virtual.

„Nu îmi pasă de nimeni și de nimic”. E postarea doctorului pe facebook, lângă o fotografie în care apare în vacanţă, pe Coasta de Azur.

Medicul, care e angajat şi la penitenciarul spital din Colibaşi, nu a fost văzut de pacienţii săi de luni de zile.

„După Paște am fost în concediu de odihnă și, apoi, în concediu medical. Iar în ultimele trei zile am avut probleme cu IT-ul și de aceea nu am venit la Policlinică.”, a spus acesta pentru gsp.ro

