Un marocan si iubita sa, loviti de trenul Barlad – Galati! | FOTO | VIDEO

ULTIMA ORA…. In aceasta dupa-amiaza, in jurul orelor 16,40, a avut loc un accident feroviar, pe raza comunei Grivita, la limita cu judetul Galati. Totul s-a petrecut, la trecerea de calea ferata, care traverseaza DJ 242, in dreptul haltei Balabanesti. Accidentul s-a soldat cu doua victime, care au scapat ca prin urechile acului, doar cu cateva contuzii. Autoturismul implicat in accident este inmatriculat in Italia si era condus de o femeie de 23 de ani, din Constanta, alaturi de care, pe bancheta din dreapta, se afla un barbat de 30 de ani, de origine... citeste mai mult

