Unul dintre artistii care au facut spectacol pe scenele anilor '60 a decedat in urma cu 3 zile la varsta de 70 de ani. Cantaretul de R&B Billy Scott (foto - in centru) a decedat la varsta de 70 de ani in casa sa din Charlottea, dupa ce in ultima...

Protv, 20 Noiembrie 2012