Maramureșeanul Corneliu Ulici, prezentatorul emisiunii Visuri la cheie, a fost nominalizat la categoria „Bărbatul anului” a premiilor Unica 2018. Cele mai importante personalități din România sunt nominalizate în fiecare an la premiile acestei reviste. Pe lista nominalizaților se mai află: Gabriel Coveșeanu, Smiley, Liviu Teodorescu, Denis Boabeș (The Motans), Cornel Ilie (Vunk), Alex Petricean (bucătar) și Vladimir Drăghia. Premiile vor fi acordate în cadrul unei gale, care se va desfășura în 28 noiembrie.

Corneliu Ulici s-a alăturat echipei Visuri la cheie în acest an, odată cu debutul filmărilor... citeste mai mult

acum 30 min. in Educatie, Vizualizari: 23 , Sursa: Graiul Maramuresului in