Oferta de donaţie a companiei va fi supusă votului în Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) de săptămâna viitoare.

„Se acceptă oferta de donaţie a SC Veranda Obor SA, având ca obiect: imobilul- teren în suprafaţă de 1.846 mp situat în Strada Ziduri Moşi, sector 2, proprietate a SC Veranda Obor SA (...) şi lucările realizate pe terenul în suprafaţă de 1.846 (n.r. – acelaşi teren)”, se arată în proiectul de hotărâre a CGMB.

Potrivit proiectului, valoarea totală a donaţiei, teren plus investiţie, este de 10,2 milioane de lei, respectiv 5, 6 milioane de lei valoarea terenului.

„Când am ralizat mall-ul, am avut condiţia să respectăm reglementările de urbanism, care prevăd... citeste mai mult

