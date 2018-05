Antrenorul echipei feminine de volei CSM Alba Blaj, Darko Zakoc, a declarat după înfrângerea din finala Ligii Campionilor, că locul 2 reprezintă „aur” pentru formaţia sa.

„Am avut o primă zi foarte bună în care am obţinut o mare victorie, însă în cea de-a doua am pierdut în faţa cele mai bune echipe din lume. Asta e viaţa. Această finală este însă o mare victorie. Locul doi pentru noi este aur. În această competiţie am fost cea mai tânără echipă, cea mai puţin experimentată, dar chiar şi aşa am obţinut un succes care nu aparţine doar voleiului din Blaj, ci întregii Românii. Este un mare lucru,... citeste mai mult

