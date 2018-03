Potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Emnid, Partidul Social-Democrat (SPD, centru-stânga) are un procent în plus comparativ cu săptămâna trecută, ajungând la nivelul de 33%, relatează publicaţia Bild am Sonntag. Uniunea Creştin-Democrată /...

Mediafax, 19 Februarie 2017