Un lider important din PNL și-a dat demisia

Vasile Silaşi, secretarul general al PNL Bistriţa-Năsăud, a demisionat vineri din funcţie. Acesta susține că este nemulţumit fiindcă nu a fost invitat la conferinţa de presă convocată de deputatul Robert Sighiartău, care este şi secretar general al partidului la nivel naţional.

"Azi am văzut o conferinţă de presă a PNL BN! Din păcate, nu am fost invitat şi am considerat că persoana mea nu este dorită în conducerea acestei organizaţii, ca urmare am hotărât să demisionez din toate funcţiile deţinute în acest partid", a scris Silaşi pe Facebook.

La conferinţa de presă de vineri au participat secretarul general al PNL,... citeste mai mult

acum 38 min. in Politica, Vizualizari: 18 , Sursa: Antena 3 in