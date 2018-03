Un librar a fost condamnat după ce a furat un exemplar din prima ediţie „Harry Potter”, cu semnătura autoarei JK Rowling, care valorează 1.675 de lire sterline, înlocuind-o cu un roman de o „valoare mai mică”, notează BBC.

Colecţionarul şi vânzătorul de cărţi rare Rudolf Schonegger, în vârstă de 55 de ani, a pus în coş o copie a volumului „Harry Potter şi Pocalul de Foc/ Harry Potter And The Goblet Of Fire”, semnată de JK Rowling, la librăria Hatchards, Piccadilly, în ajunul Anului Nou. El a înlocuit romanul cu „Late Call”, de Angus Wilson.

CCTV a arătat imagini cu el din magazin înainte de a face schimbul, în timp ce un membru al personalului era întors cu... citeste mai mult