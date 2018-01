Un jurnalist român a povestit ce i s-a întâmplat în prima zi din 2018. În timp ce ieșise la alergat, bărbatul a văzut un om intrat în apele Bahluiului din Iaşi.

Când și-a dat seama că bărbatul care era băut poate muri, acesta s-a gândit să-i acorde primul ajutor până la sosirea salvării pe care o chemase.

„L-am târât cu forţa cât mai departe de apă, am pus geaca mea pe el şi l-am frecat în zona toracelui cum m-am priceput și eu, să îi pun sângele în mişcare. Aşa am crezut că e bine. Habar nu aveam. Apoi am sunat la 112. Am zis cât se poate de explicit că e o urgenţă,... citeste mai mult