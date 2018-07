Raed Arafat provine dintr-o familie de oameni extrem de instariti din Palestina.

Jurnalistii de la Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie au mers, in urma cu ceva timp, in orasul Nablus si au stat de vorba cu rudele secretarului de stat. Raed Arafat a plecat de langa familie in momentul in care a hotarat ca vrea sa devina medic, potrivit crji.org.

Tatal lui, Daud, ar fi vrut ca el sa preia fraiele afacerilor familiei si n-a fost prea multumit de alegerea lui. Culmea e ca lui Raed i-a venit ideea cu ambulantele chiar de la tatal lui, care a lucrat ca sofer pe „salvare in Nablus".