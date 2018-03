Un judet din Romania - in pericol de faliment dupa repartitia bugetara din 2018 Proiectul de buget al Guvernului pentru anul 2018 taie din fondurile judetului Brasov peste 65.000 de lei, fata de suma alocata in anul precedent. Autoritatile locale isi vad deja sabotate proiectele de investitii pe care le aveau fie in desfasurare, fie in plan pentru acest an.

In anul 2017 repartizarea bugetara pentru judetul Brasov a fost de 170.890 mii lei, iar in 2018, bugetul prevede 105.886 mii lei. Taierea semnificativa va avea un impact negativ...